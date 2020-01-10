Италия

Бразилец может сменить клуб в Италии в зимнее трансферное окно.

Рома и Болонья претендуют на защитника Аталанты Роджера Ибаньеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Оба клуба договорились с Атлантой об условиях трансфера, и теперь решение о переходе зависит от самого бразильского центрбека. "Боги" готовы отпустить своего футболиста за 9 млн евро 2 млн в качестве бонусов.

Ибаньес перешел в Аталанту в январе 2019-го из Флуминенсе, но закрепиться в составе команды не сумел. В футболке "черно-синих" 21-летний игрок провел лишь один поединок.

Ранее сообщалось, что Рома хочет арендовать Мариано Диаса у Реала.

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