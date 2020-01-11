Златан Ибрагимович получил место в основе на поединок против Кальяри.

Кальяри: Ольсен — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан — Педро, Симеоне

Запасные: Рафаел, Черри, Бирса, Олива, Ионицэ, Ликояннис, Кастро, Ладинетти, Валукьевич

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу — Ибрагимович, Леау

Запасные: Рейна, А. Доннарумма, Бонавентура, Сусо, Пьонтек, Конти, Ребич, Крунич, Пакета, Габбья, Брешиани

Начало матча запланировано на 16:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.