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ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ, ФОТО GETTY IMAGES
11 января 2020, 15:25
Златан Ибрагимович получил место в основе на поединок против Кальяри.
Кальяри: Ольсен — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан — Педро, Симеоне
Запасные: Рафаел, Черри, Бирса, Олива, Ионицэ, Ликояннис, Кастро, Ладинетти, Валукьевич
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу — Ибрагимович, Леау
Запасные: Рейна, А. Доннарумма, Бонавентура, Сусо, Пьонтек, Конти, Ребич, Крунич, Пакета, Габбья, Брешиани
Начало матча запланировано на 16:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.