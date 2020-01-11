Италия

Нападающий "россонери" расписался в воротах Кальяри.

Форвард Милана Златан Ибрагимович забил в своем первом матче в основе после возвращения в клуб. Швед поразил ворота Кальяри в 19-м туре Серии А на 64-й минуте после паса Тео Эрнандеса.

Счет стал 2:0 в пользу Милана, поскольку ранее с передачи Саму Кастильехо отличился Рафаэль Леау.

Ранее Ибрагимович провел 35 минут на поле в игре с Сампдорией после выхода на замену, но матч закончился нулевой ничьей.

В свой первый период в Милане, с 2010 по 2012 год Златан забил 56 голов в 85 матчах за "россонери" во всех турнирах.