Греческий футболист имеет шанс переехать в Италию.
Костас Цимикас, getty images
11 января 2020, 17:48
Защитник Олимпиакоса Константинос Цимикас в зимнее трансферное окно может стать игроком Наполи, утверждает Corriere Dello Sport.
По данным источника, руководство "партенопеи" видит в 23-летнем греческом футболисте потенциальную замену Фаузи Гулями, который находится в лазарете из-за травмы.
В текущем сезоне Цимикас провел 25 поединков в футболке Олимпиакоса во всех турнирах, совершив две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник Сельты Станислав Лоботка должен вскоре заключить контракт с Наполи.