Италия

Греческий футболист имеет шанс переехать в Италию.

Защитник Олимпиакоса Константинос Цимикас в зимнее трансферное окно может стать игроком Наполи, утверждает Corriere Dello Sport.

По данным источника, руководство "партенопеи" видит в 23-летнем греческом футболисте потенциальную замену Фаузи Гулями, который находится в лазарете из-за травмы.

В текущем сезоне Цимикас провел 25 поединков в футболке Олимпиакоса во всех турнирах, совершив две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Сельты Станислав Лоботка должен вскоре заключить контракт с Наполи.