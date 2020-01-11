Словацкий хавбек близок к переходу в Наполи.
Станисла Лоботка, Getty Images
11 января 2020, 12:20
Полузащитник Сельты Станислав Лоботка должен в ближайшее время стать игроком Наполи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Словацкий хавбек уже прибыл в расположение неаполитанского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Сумма трансфера составит около 20 млн евро, а еще 4 млн евро Сельта может получить в виде бонусов. Сам полузащитник же поставит подпись под пятилетним контрактом, а его зарплата составит 1,8 млн евро в год.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 17 поединков в футболке Сельты, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что на просмотр в Наполи также прибыл полузащитник Лейпцига Диего Демме.
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