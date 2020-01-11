Италия

Менеджер Милана — о выступлениях шведского футболиста.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение об игре нападающего Златана Ибрагимовича в матче против Кальяри (2:0).

"Он может только стать сильнее, и мы увидим настоящего Златана в ближайших трех или четырех играх. Я был уверен, что он будет готов, просто поговорив с ним по телефону, мне даже не нужно было видеть его в действии".

"Ибрагимович хочет доказать, что он все еще на высоком уровне, и его присутствие действительно помогает Милану, у которого один из самых молодых коллективов в Серии А. У него такой характер, решимость и опыт, которые он неизбежно передает другим".

"Чего нам пока не хватало, так это не создания шансов, а умения их реализовать. Я рад, что у нас есть больше вариантов и альтернатив в будущем", — цитирует Пьоли Sky Italia.

Напомним, в матче против островитян шведский футболист забил свой первый гол за "россонери".