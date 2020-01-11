Италия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Серии А.

Кристиан Эриксен согласовал личный контракт с Интером, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "нерадзурри" предложили 27-летнему футболисту соглашение на четыре сезона, и согласился на такие условия.

Теперь дело за согласованием стоимости с Тоттенхэмом. "Шпоры" намерены выручить 20 миллионов евро за своего футболиста, но Интер хочет сбить цену, учитывая то, что контракт датчанина завершается через полгода.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не будет покупать Эриксена.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.