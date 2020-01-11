Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок Серии А.

Завершающая встреча субботнего игрового дня в Серии А подарит противостояние Интера и Аталанты. У бергамасков в запасе, по информации клуба, остался Руслан Малиновский. Официальный сайт Серии А же гласит, что украинца нет в заявке.

Интер: Ханданович — Де Врей, Годин, Бастони — Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Берни, Санчес, Весино, Раноккья, Политано, Лазаро, Димарко, Эспозито, Пирола, Агуме

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес, Сапата, Иличич

Запасные: Росси, Спортьелло, Мазьелло, Муриел, Фрелер, Пикколи, Да Рива, Кастань, Околи, Траоре, Хейденрих, Малиновский

Начало матча запланировано на 21:45. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.