Италия

Нападающий надеется теперь забить и на домашней арене Милана.

Златан Ибрагимович открыл счет своим голам после возвращения в Милан, поразив ворота Кальяри на выезде. Это был второй гол во встрече, которую "россонери" выиграли 2:0.

"Для нападающего важно пытаться забить, иногда мяч влетает в ворота, иногда нет. Я хорошо себя чувствую. На старте матча несколько раз неправильно обработал мяч, но мне нужно несколько игр, чтобы набрать форму", — цитирует Златана Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Я отпраздную как Бог на Сан-Сиро, не здесь. Каждый раз, когда забиваю, я ощущаю себя живым!"

Во втором тайме тренер Милана Стефано Пьоли спрашивал у Златана, не нужна ли ему замена.

"Я хорошо себя чувствую. Тренер просто хотел подумать о моем возрасте, спрашивал, нужен ли отдых – но с этим проблем нет. Мой ум по-прежнему в тонусе, и тело должно соответствовать".

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