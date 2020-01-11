Италия

Украинец своими действиями мог принести три очка своей команде.

В рамках 19-го тура Серии А Интер на своем поле принимал Аталанту. На 87-й минуте игры Руслан Малиновский заработал пенальти – его сбил в штрафной Алессандро Бастони.

К одиннадцатиметровой точке подошел Луис Муриэль, однако не сумел переиграть Самира Хандановича.

Таким образом, матч так и завершился ничьей – 1:1.

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