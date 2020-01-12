Голкипер Интера прокомментировал поединок против бергамасков.
САМИР ХАНДАНОВИЧ, ФОТО GETTY IMAGES
12 января 2020, 13:31
Самир Ханданович поделился эмоциями после матча против Аталанты, ответив справедливость результата.
"Мы знали, что это будет сложный матч против Аталанты, так как они много лет играют с одним и тем же тренером, имеют сильных игроков и зарекомендовали себя как в Италии, так и в Европе.
Я думаю, что первый тайм был очень хорошим, в то время как Аталанта переиграла нас во второй половине, поэтому я чувствую, что ничья — закономерный результат", — приводит слова Хандановича Football Italia.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Аталанта.