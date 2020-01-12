Италия

Голкипер Интера прокомментировал поединок против бергамасков.

Самир Ханданович поделился эмоциями после матча против Аталанты, ответив справедливость результата.

"Мы знали, что это будет сложный матч против Аталанты, так как они много лет играют с одним и тем же тренером, имеют сильных игроков и зарекомендовали себя как в Италии, так и в Европе.

Я думаю, что первый тайм был очень хорошим, в то время как Аталанта переиграла нас во второй половине, поэтому я чувствую, что ничья — закономерный результат", — приводит слова Хандановича Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Аталанта.