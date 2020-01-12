Италия

Фиорентина вырвала победу у СПАЛа в заключительные десять минут игры.

В рамках 19-го тура чемпионата Италии Фиорентина на своем поле принимала СПАЛ.

"Фиалки" сумели дожать гостей в заключительные десять минут игры и вырвать три очка.

Обзор матча:

Фиорентина — СПАЛ 1:0

Гол: Песселья, 82.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза (Кутроне, 75), Боатенг (Влахович, 46).

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Фелипе — Стрефецца, Мурджа, Миссироли, Валоти, Игор (Янкович, 86) — Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 64).

Предупреждения: Песселья — Мурджа.

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