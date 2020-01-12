Италия

По одному футболисту с каждой из сторон были вынуждены досрочно завершить эту битву из-за серьезных повреждений (1:2).

Большая игра в столице Италии приковывала внимание футбольной общественности непосредственно после окончания матча за Суперкубок Испании. Для некоторых же, отдельно взятая баталия двух мадридских команд, так и вовсе, не была обязательной для просмотра, а предпочтение отдавалось именно игре на римском "Стадио Олимпико", где в рамках девятнадцатого тура местная Рома под руководством Паулу Фонсеки стремилась защитить свои позиции в турнирной таблице от посягательств бергамаской Аталанты.

А картина для "волков" была, скажем прямо, далеко не самая утешительная. Из числа команда в верхней четверке Серии А лишь Рома и туринский Ювентус имели неутешительную статистику на отрезке из пяти предыдущих встреч. И вот, в матче, который начался ровно за сутки до отчетной встречи между Интером и Аталантой, и "зебрам", и римлянам, были предоставлены достаточно неожиданные возможности.

Для подопечных Паулу Фонсеки отчетливо сформировалась угроза утратить контроль над ситуацией в турнирной таблице, и пропустить вперед себя все ту же команду Джан Пьеро Гасперини. А вот для действующего чемпиона очередная осечка прямого конкурента в борьбе за первую строчку означало лишь одно — Ювентус сможет забыть о неудачах начала декабря 2019-го года, если сумеет одержать победу над Ромой, что подняло бы подопечных Маурицио Сарри в положение лидера гонки. Согласитесь, этого уже достаточно для качественного поединка на Апеннинском полуострове.

Каждая эпохальная пьеса должна начинаться громко. Вот и попробовал туринский клуб от самого старта поединка зажать соперника на чужой половине поля. Получилось это сделать в итоге сверхпродуктивно. Роналду ничего не стоило заработать штрафной на левом фланге атаки для Пауло Дибалы, у которого не возникло трудностей с навесом в район дальнего угла вратарской. А тут уже поди угадай, чем занимались Смоллинг и Колларов при выборе позиции. Демирал отправился праздновать свой первый гол в рамках Серии А, спокойно пробив из-под двух опекавших его соперников.

Рома словно не проснулась, и тут же получила второй гол в свои ворота. По правде сказать, характеристику "не проснулся" можно отнести только к Верету, который подарил для Пауло Дибалы надежду, начав долго возиться с мячом в собственной штрафной. Аргентинец сыграл как настоящий маэстро, совершив удачный отбор, и тут же подставившись под попытку Верету ликвидировать возникшую угрозу. Помимо предупреждения полузащитнику, римляне получили пенальти в собственные ворота, с реализацией которого точным ударом в правый нижний угол не возникло проблем у Криштиану Роналду.

Было ощущение, что мы можем под конец поединка перестать наблюдать травяное покрытие на главной спортивной арене Италии, ведь команды не на шутку завелись, и буквально вспахивали газон рывками с целью борьбы за мяч. И если бы не способ, которым удалось "потушить" эти страсти… Хотелось бы, чтобы яркие исполнители обходились без травм. Демирал только начал набирать форму, и становиться основой обороны Ювентуса, однако неудачное приземление после верховой борьбы рискует выбить его на неопределенный срок.

Впрочем, Никола Дзаньоло пострадал еще серьезнее. Юное дарование римской команды нанизал половину туринского Ювентуса перед тем, как был сбит на подступах к штрафной соперника подкатом де Лигта. К защитнику гостей нет вопросов — угрозу надо было встречать, однако вряд ли это успокоит Дзаньоло. Когда стало понятно, что футболист не может сдержать слез, и при этом не имеет возможности встать на газон, то ни о каком повышении градуса борьбы уже и не хотелось думать. Слишком большой ценой Рома попыталась взять ворота оппонентов штурмом.

На фоне этих событий еще сильнее начала бросаться в глаза неудачная игра Александара Коларова. Серб провел крайне невыразительную встречу, а о его фирменных подачах с фланга мы и не вспоминали — их точность была крайне низка. Поскольку партнеры все никак не могли снабдить мячом Джеко в чужой штрафной, боснийцу самому пришлось сооружать пути подхода к чужим воротам. Приняв мяч на грудь во владениях Щесны, Эдин тут же пробил в левую штангу, после чего продолжил свое участие в эпизоде, перейдя в зону подыгрыша на левом фланге, откуда последовала в его исполнении точная подача на голову Ундеру. Турецкий полузащитник пробивал головой с острого угла, однако угрозу воротам заблокировал Алекс Сандро. Момент сразу вызвал множество вопросов, что заставило арбитра даже самостоятельно отправиться на просмотр повтора.

Вернулся Гуида с однозначным решением — пенальти в ворота Юве, Сандро умышлено подставлял руку под траекторию полета мяча. Точный удар в левый угол с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Перотти сократил отставание хозяев по счету, однако на большее подопечные Фонсеки оказались неспособны. В то же время, Ювентус провел несколько разительный контратак, одна из которых увенчалась отмененным по причине офсайда голом Гонсало Игуаина. В итоге, Турин выстоял в поединке, до завершения которого не смогли доиграть все "гладиаторы". Дзаньоло — здоровья!

В следующем туре римская Рома сыграет в гостях у Дженоа, а туринский Ювентус на поле "Альянц Стэдиум" будет принимать Парму.

Рома — Ювентус 1:2

Голы: Перотти, 69 (пен.) — Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)



Рома: Пау Лопес — Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов — Верету (Кристанте, 66), Диавара — Дзаньоло (Ундер, 36), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 82) — Джеко.



Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал (де Лигт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Рэмси (Данило, 70) — Дибала (Игуаин, 69), Роналду.



Предупреждения: Верету, Коларов, Манчини, Калинич, Кристанте, Флоренци — Пьянич, де Лигт, Куадрадо.