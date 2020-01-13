Италия

"Бьянонерри" оказались сильнее "волков" в очередном туре чемпионата Италии.

В 19-м туре Рома на своем поле принимала Ювентус. Поединок начался не лучшим образом для хозяев — за десять минут они пропустили два гола.

Ухудшило положение также серьезная травма Николо Дзаньоло.

На 69-й минуте римский клуб сумел отыграть один гол, однако он же и стал последним в этой игре.

Обзор матча:

Рома — Ювентус 1:2

Голы: Перотти, 69 (пен.) — Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)



Рома: Пау Лопес — Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов — Верету (Кристанте, 66), Диавара — Дзаньоло (Ундер, 36), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 82) — Джеко.



Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал (де Лигт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Рэмси (Данило, 70) — Дибала (Игуаин, 69), Роналду.



Предупреждения: Верету, Коларов, Манчини, Калинич, Кристанте, Флоренци — Пьянич, де Лигт, Куадрадо.