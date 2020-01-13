"Бьянонерри" оказались сильнее "волков" в очередном туре чемпионата Италии.
Рома - Ювентус, Getty Images
13 января 2020, 00:51
В 19-м туре Рома на своем поле принимала Ювентус. Поединок начался не лучшим образом для хозяев — за десять минут они пропустили два гола.
Ухудшило положение также серьезная травма Николо Дзаньоло.
На 69-й минуте римский клуб сумел отыграть один гол, однако он же и стал последним в этой игре.
Обзор матча:
Рома — Ювентус 1:2
Голы: Перотти, 69 (пен.) — Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)
Рома: Пау Лопес — Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов — Верету (Кристанте, 66), Диавара — Дзаньоло (Ундер, 36), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 82) — Джеко.
Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал (де Лигт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Рэмси (Данило, 70) — Дибала (Игуаин, 69), Роналду.
Предупреждения: Верету, Коларов, Манчини, Калинич, Кристанте, Флоренци — Пьянич, де Лигт, Куадрадо.