Италия

Полузащитник Ромы Николо Дзаньола получил серьезную травму.

В матче 19-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Ювентус.

На 33-й минуте матча случился ужасный эпизод: Николо Дзаньоло получил травму, оказался на газоне и не сдерживал слез. Футболиста с поля увез медицинский автомобиль.

Как сообщил официальный сайт Ромы, у 20-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена с травмой мениска. Судя по всему, Дзаньоло пропустит остаток сезона и не сыграет на Евро-2020.

В понедельник итальянцу будет сделана операция.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 24 матча за Рому: на его счету шесть голов и две результативные передачи.

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