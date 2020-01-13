Италия

Защитник Ювентуса может пропустить длительный срок, если подтвердятся худшие опасения.

Мерих Демирал получил травму в матче против Ромы. На 16-й минуте игры турецкий центрбек после верховной борьбе неудачно приземлился и сразу же попросил помощи у медиков.

Демирал испытывал боль в левом колене. По информации Sky Italia, медицинский осмотр покажет, это растяжение или же футболист получил более серьезную травму: порвал крестообразные связки.

Отметим, что полузащитник Ромы Николо Дзаньоло как раз таки порвал "кресты" в матче против Ювентуса.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома – Ювентус.

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