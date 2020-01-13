Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победный матч против Ромы.
Маурицио Сарри, getty images
13 января 2020, 08:22
Ювентус быстро забил два гола, но до конца поединка больше отличиться не сумел, пропустив один мяч.
"Мы играли хорошо на протяжении часа. Вообще избежать проблем с Ромой на их стадионе практически невозможно", — рассказал Сарри на послематчевой пресс-конференции.
Специалист остался недоволен тем, что его команда начала пытаться удержать счет.
"Не понравилось, что мы начали играть на удержание вместо того, чтобы увеличить разрыв в счете. При этом мы не смогли реализовать три выхода три в один после контратак".
"Я доволен результатом, но, ведя в счете, мы слишком много пасовались на своей половине – нужно было чаще играть вперед. Просто так владеть мячом нет смысла", – добавил Сарри.
Отметим, что эта победа стала для Ювентуса уже 11-й в чемпионате с минимальным отрывом.
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