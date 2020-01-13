Италия

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победный матч против Ромы.

Ювентус быстро забил два гола, но до конца поединка больше отличиться не сумел, пропустив один мяч.

"Мы играли хорошо на протяжении часа. Вообще избежать проблем с Ромой на их стадионе практически невозможно", — рассказал Сарри на послематчевой пресс-конференции.

Специалист остался недоволен тем, что его команда начала пытаться удержать счет.

"Не понравилось, что мы начали играть на удержание вместо того, чтобы увеличить разрыв в счете. При этом мы не смогли реализовать три выхода три в один после контратак".

"Я доволен результатом, но, ведя в счете, мы слишком много пасовались на своей половине – нужно было чаще играть вперед. Просто так владеть мячом нет смысла", – добавил Сарри.

Отметим, что эта победа стала для Ювентуса уже 11-й в чемпионате с минимальным отрывом.

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