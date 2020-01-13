Италия

Итальянский клуб накануне одержал очередную победу с разницей в один гол.

Накануне в рамках очередного матча чемпионата Италии Ювентус на выезде переиграл переиграл Рому со счетом 2:1.

Для Ювентуса эта победа стала 15-й в рамках чемпионата Италии и сразу 11-й с минимальным разрывом в счете.

По этому показателю команда лидирует во всех ТОП-5 чемпионатах Европы. Только Интер и Лацио смогли в Серии А добыть больше любых побед, чем Ювентус минимальных.

Второе место по числу минимальных побед занимает Ливерпуль. Команда Юргена Клоппа ровно половину из своих 20 побед одержала с перевесом в один гол. На прошедших выходных таким образом был повержен Тоттенхэм.

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