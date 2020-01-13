Италия

Защитник перебрался в миланский клуб на правах аренды.

Официальный сайт Севильи сообщил, что Симон Кьяер расторг свое соглашение с Аталантой, за которую выступал на правах аренды в первой половине сезона.

Игрок сразу же подписал новый контракт, но уже с другим итальянским клубом — Миланом, где проведет вторую половину чемпионата. Эту информацию подтвердил и официальный сайт "россонери".

Ранее Аталанта арендовала у того же Милана Мамтиа Кальдару.

Отмечается также, что соглашение подразумевает возможность выкупа контракта датского защитника Миланом по окончанию сезона.

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