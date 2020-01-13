Защитник Ювентуса перенесет операцию.
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13 января 2020, 13:54
Официальный сайт Ювентуса сообщил, что в поединке чемпионата Италии против Ромы тяжелую травму получил защитник Мерих Демирал.
У футболиста повреждение крестообразной связки колена с сопутствующим повреждением мениска.
Сообщается, что игроку понадобится операция, которую ему проведут в ближайшие несколько дней.
В последних поединках чемпионата Италии Демирал начал получать игровую практику, вытеснив из состава дорогостоящего Матийса де Лигта.
Напомним, что в этом же матче порвал "кресты" и футболист Ромы Николо Дзаньоло.
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