Италия

Полузащитник Интера Маттео Политано может сменить клуб в январе.

Рома проявляет интерес к Маттео Политано, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в лице 26-летнего полузащитника римский клуб видит замену для Николо Дзаньоло, который порвал крестообразные связки и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

Рома уже начала переговоры с Интером. На Политано также претендуют Милан, Наполи и Фиорентина.

В текущем сезоне Политано сыграл 11 матчей в чемпионате Италии и не отличился результативными действиями.

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