Италия

Защитник имеет шанс сменить АПЛ на Серию А.

Как сообщает Football London, защитник Тоттенхэма Серж Орье в зимнее трансферное окно может перебраться в Милан.

По данным источника, руководство "россонери" рассматривали вариант с ивуарийцем еще прошлым летом, и сейчас миланцы готовы вернуться к кандидатуре фулбэка.

Отмечается, что потенциальная стоимость 27-летнего игрока составит 15 миллионов фунтов. Кроме того, "шпоры" хотят включить в сделку право аренды форварда Криштофа Пьонтека.

Ранее сообщалось, что Милан взял в аренду у Астон Виллы голкипера Асмира Беговича, отправив в обратную сторону Пепе Рейну.