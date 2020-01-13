Италия

Вратарь Борнмута Асмир Бегович до конца сезона будет выступать за Милан.

Милан и Борнмут согласовали аренду голкипера Асмира Беговича — сообщил официальный сайт "россонери".

Срок арендного соглашения истечет 30 июня 2020 года. Бегович успешно прошел медицинское обследование и во вторник, 14 января, 32-летний босниец будет официально представлен новым товарищам по команде и прессе.

Вратарь национальной сборной Босниии и Герцеговины (61 матч) на клубном уровне выступал за Портсмут (17 матчей во всех турнирах), Ла Лувьер (2), Макклесфлд (4), Борнмут (71), Йовилл (16), Ипсвич (6), Сток Сити (172, 1 гол), Челси (33) и Карабах (17).

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