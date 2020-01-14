Италия

Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на основного голкипера в предстоящей игре Кубка Италии.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма не принимал участие во вчерашней тренировке команды из-за отека мышцы левого бедра, сообщил официальный сайт клуба.

Джиджи пропустит встречу со СПАЛом в 1/8 финала Кубка Италии, которая состоится 15 января. Точные сроки восстановления голкипера станут известны позже.

Вероятно, за Милан дебютирует Асмир Бегович, который первую часть сезона провел в Карабахе. Милан арендовал его у Челси, чтобы заменить ушедшего в Астон Виллу Пепе Рейну.