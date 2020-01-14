Италия

Пирло, Ибрагимович, Погба и многие другие — в подборке лучших голов десятилетия.

Официальный Youtube-канал Серии А представил ролик с лучшими забитыми мячами в чемпионате Италии за последние 10 лет.

В него вошли мячи таких легендарных игроков, как Фабрицио Микколи, Антонио Ди Натале, Андреа Пирло и многих других.

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