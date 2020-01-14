Италия

В 1/8 финала победу Наполи над Перуджей принесли два реализованных пенальти Лоренцо Инсинье.

Несмотря на то, что Наполи и Перуджа не довели дело в матче 1/8 финала Кубка Италии до серии после матчевых пенальти, однако исход поединка решила точность исполнения ударов с "точки".

Инсинье обе свои попытки реализовал, а вот Йеммелло единственный шанс упустил.

В матче против представителя Серии В дебютировал новичок Наполи Диего Демме, вышедший на замену вместо Фабиана Руиса на 65-й минуте.

Наполи — Перуджа 2:0

Голы: Инсинье, 26, с пенальти, 38, с пенальти.

Наполи: Оспина — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руи — Зьелински (Аллан, 84), Руис (Демме, 65), Эльмас — Лосано (Кальехон, 75), Льоренте, Инсинье.

Перуджа: Фулиньяти — Рози, Сгарби, Дьомбер, Фаласко, Нзита — Фальцерано, Карраро (Конате, 71), Буонаюто (Драгомир, 55) — Фальчинелли, Йеммелло (Мелькиорри, 62).

Предупреждения: Руис — Дьомбер, Фальцерано, Йеммелло.

На 45+7-й минуте Йеммелло не реализовал пенальти.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.