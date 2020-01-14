Полузащитник МЮ Поль Погба может снова начать выступать за туринский клуб.
ПОЛЬ ПОГБА, GETTY IMAGES
14 января 2020, 18:35
Поль Погба заинтересовал Ювентус, сообщает Tuttosport.
По информации источника, "бьянконерри" готовы вернуть 26-летнего хавбека. Ради Погба Ювентус готов расстаться с Адриеном Рабио или Пауло Дибала, предложив их в обмен.
Погба уже выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год до перехода в состав Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Погба провел лишь семь матчей в Премьер-лиге из-за травм, в которых отличился двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что МЮ отпустит Погба в Интер, если взамен получит Лаутаро Мартинеса.