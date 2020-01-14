Италия

Полузащитник МЮ Поль Погба может снова начать выступать за туринский клуб.

Поль Погба заинтересовал Ювентус, сообщает Tuttosport.

По информации источника, "бьянконерри" готовы вернуть 26-летнего хавбека. Ради Погба Ювентус готов расстаться с Адриеном Рабио или Пауло Дибала, предложив их в обмен.

Погба уже выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год до перехода в состав Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Погба провел лишь семь матчей в Премьер-лиге из-за травм, в которых отличился двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что МЮ отпустит Погба в Интер, если взамен получит Лаутаро Мартинеса.