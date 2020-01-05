Англия

Манчестер Юнайтед назвал условие, при котором расстанется с Полем Погба.

Несмотря на то, что тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Поль Погба не покинет команду в январе, разговоры о возможном трудоустройстве француза не утихают.

Так, Mirror утверждает, что тренер Интера Антонио Конте хотел бы видеть француза, с которым он уже работал в Ювентусе, в своей команде, и что "нерадзурри" уже узнали у манкунианцев возможные условия трансфера. Если верить британскому изданию, то МЮ не против совершить сделку с Интером, но только при условии, что "змеи" включат в нее Лаутаро Мартинеса, составляющего с Ромелу Лукаку ударный дуэт нынешнего лидера Серии А.

Ранее сообщалось, что сыгравший всего семь раз в АПЛ в нынешнем сезоне Погба решился на операцию, чтобы устранить все проблемы со здоровьем до Евро-2020.

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