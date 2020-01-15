Италия

Тренер отрицает наличие конфликта с нападающим.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с нападающим Пауоло Дибалой накануне матча с Удинезе.

Во встрече с Ромой (2:1) в минувший уикенд аргентинец был недоволен своей заменой, но итальянский тренер отрицает наличие конфликта.

"Я разговариваю с Паоло каждый день, он – очень приятный парень. Он лишь хотел узнать, почему я его заменил. Это кажется нормальным и не чем-то плохим. В рабочем процессе случается, что люди спорят друг с другом.

Мне кажется, наши атакующие игроки действуют очень хорошо", – приводит слова Сарри портал Football Italia.

Матч Ювентус – Удинезе в 1/8 финала Кубка Италии состоится в среду, 15 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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