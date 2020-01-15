Немецкий голкипер может перебраться в стан чемпиона Италии.
МАНУЭЛЬ НОЙЕР, ФОТО GETTY IMAGES
15 января 2020, 08:39
Мануэль Нойер имеет разногласия с руководством Баварии после подписания Александара Нюбеля из Шальке.
Согласно France Football, Хасан Салихамиджич узнавал у текущего номера один, готов ли тот уступить ворота новичку в 15 матчах следующего сезона, на что получил категорический отказ.
Также утверждается, что разногласиями Нойера с клубом готов воспользоваться Ювентус, который и так располагает Щесны и Буффоном.
Напомним, что нынешний голкипер Шальке Нюбель переберется в стан мюнхенцев лишь грядущим летом на правах свободного агента.