Руслан помог забить Йосипу Иличичу.
Руслан Малиновский, Getty Images
15 января 2020, 17:57
Украинский полузащитник Руслан Малиновский сделал результативную передачу на Йосипа Иличича в 1/8 финала Кубка Испании.
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Руслан с выполнил прострел на линию вратарской площадки, и Йосип расстрелял ворота Терраччано. Счет стал равным – поскольку на 12-й минуте дебютный гол за "фиалок" забил Патрик Кутроне.
Однако на 84-й минуте игры оставшаяся вдесятером Фиорентина (Песселья был удален за симуляцию) вышла вперед благодаря голу Поля Лиролы.