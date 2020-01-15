Италия

Руслан помог забить Йосипу Иличичу.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сделал результативную передачу на Йосипа Иличича в 1/8 финала Кубка Испании.

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Руслан с выполнил прострел на линию вратарской площадки, и Йосип расстрелял ворота Терраччано. Счет стал равным – поскольку на 12-й минуте дебютный гол за "фиалок" забил Патрик Кутроне.

Однако на 84-й минуте игры оставшаяся вдесятером Фиорентина (Песселья был удален за симуляцию) вышла вперед благодаря голу Поля Лиролы.