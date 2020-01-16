Италия

"Россонери" намерены заполучит турецкого игрока.

Как утверждает Sky Sport Italia, Милан продолжает вести переговоры с Ромой относительно крайнего нападающего "джаллоросси" Ченгиза Ундера.

По данным источника, "россонери" предлагают римлянам обменять турецкого футболиста на вингера своей команды Сусо, так как Рома не захотела отпускать Ундера, не найдя альтернативы.

Действующий контракт форварда с "джаллоросси" рассчитан до июня 2023 года, а в текущем сезоне он провел на поле 12 поединков, забив один гол.

Ранее сообщалось, что нападающий Милана Фабио Борини стал игроком Вероны до конца сезона.