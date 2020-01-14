Италия

Экс-вингер Милана Фабио Борини продолжит карьеру в Вероне.

Верона подписала контракт до конца сезона-2019/20 с Фабио Борини — сообщил официальный сайт "мастиффов".

Борини перешел из Милана на правах свободного агента и будет выступать за Верону под номером 16.

28-летний Фабио, сыгравший 1 матч за национальную сборную Италии, выступал за Челси (8 матчей во всех турнирах, 0 голов), Суонси (12, 6), Рому (26, 10), Ливерпуль (38, 3), Сандерленд (93, 17) и Милан (75, 8).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.