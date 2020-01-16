Италия

Менеджер Милана в очередной раз похвалил форварда.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение о работе нападающего команды Златана Ибрагимовича.

"Подписание Ибрагимовича было важным для команды. Безусловно, это было действительно важно для того, чтобы наблюдать за тем, что он делает каждый день во время тренировки, для того, что он делал в игре против Кальяри, и для того, что он будет делать в будущем".

"Ибра продолжит улучшаться, принося пользу коменде. Он профессионал, он увлечен всем, что делает. Это невероятно, когда такой великий чемпион, как он, усердно работает. Это важно для такой молодой команды, как мы", — приводит слова Пьоли Goal.

Ранее шведский футболист заявил, что хочет вскоре забить первый гол на домашнем стадионе Милана.