Италия

Участие форварда в игре с Пармой находится под вопросом.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пропустил тренировку команды из-за синусита (болезни, частным случаем которой является гайморит), сообщил официальный сайт "старой синьоры".

По этой же причине Криштиану не играл в 1/8 финала Коппа Италия против Удинезе (4:0).

Возможно, Роналду пропустит и ближайший матч Серии А против Пармы 19 января.

В текущем сезоне на счету Роналду 16 голов и три ассиста за Ювентус в 23 матчах во всех турнирах.

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