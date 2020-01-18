Италия

Римляне хотят подписать бельгийского хавбека.

Полузащитник Реал Сосьедад Аднан Янузай попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал Goal.com.

Римляне находятся в поисках замены травмированному Николо Джаньоло и хотят подписать бельгийского хавбека. В ближайшее время "волки" намерены обратиться к испанского клубу с предложением по аренде 24-летнего игрока.

Действующий контракт Янузая с Сосьедадом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке "королевских", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома договорилась о трансфере защитника Аталанты Роджера Ибаньеса.

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