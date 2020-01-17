Бразилец близок к переходу в римский клуб.
РОДЖЕР ИБАНЬЕС, ATALANTA BC
17 января 2020, 06:48
Защитник Аталанты Роджер Ибаньес может в ближайшее время стать игроком Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Римляне договорились о трансфере бразильского центрбека и должны подписать его в ближайшее время. "Волки" согласовали 18-месячную аренду футболиста за 1 млн евро с обязательством выкупа за 8 млн евро.
Ожидается, что в понедельник 21-летний игрок прибудет в расположение римского клуба для прохождения медобследования и подписания контракта.
В текущем сезоне Ибаньес провел лишь один поединок в составе Аталанты.
Ранее сообщалось, что Рома хочет подписать форварда Порту Тикиньо Соареса.
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