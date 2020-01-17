Италия

Бразилец близок к переходу в римский клуб.

Защитник Аталанты Роджер Ибаньес может в ближайшее время стать игроком Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне договорились о трансфере бразильского центрбека и должны подписать его в ближайшее время. "Волки" согласовали 18-месячную аренду футболиста за 1 млн евро с обязательством выкупа за 8 млн евро.

Ожидается, что в понедельник 21-летний игрок прибудет в расположение римского клуба для прохождения медобследования и подписания контракта.

В текущем сезоне Ибаньес провел лишь один поединок в составе Аталанты.

Ранее сообщалось, что Рома хочет подписать форварда Порту Тикиньо Соареса.

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