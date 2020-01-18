Италия

Римляне победили в домашнем матче со счетом 5:1.

В поединке 20-го тура Серии А Лацио разгромил на своем поле Сампдорию со счетом 5:1.

Хет-триком в составе римлян отличился нападающий Чиро Иммобиле, а еще по голу забили Кайседо и Баштуш. Единственный гол Сампдории в свой актив записал Кароль Линетти.

Лацио – Сампдория 5:1

Голы: Кайседо, 7, Иммобиле, 17 (пен.), 20, 65 (пен.), Баштуш, 54 – Линетти, 70.

Лацио: Стракоша, Раду (Баштуш, 49), Ачерби (Вавро, 66), Габаррон, Лаццари, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лейва, Хони Родригес, Иммобиле, Кайседо (Адеканье, 58).

Сампдория: Аудеро, Колли, Берешиньски, Шабо, Мурру (Ауджелло, 63), Торсбю, Роналду Виейра, Янкто (Экдаль, 46), Линетти, Капрари, Габбьядини (Бонаццоли, 71).

Предупреждения: Адеканье – Роналду Виейра, Колли.

Удаление: Шабо, 74.

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