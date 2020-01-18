Италия

Главный тренер Милана очень доволен возвращением шведа в клуб.

Этой зимой в Милан вернулся Златан Ибрагимович. Швед вышел на замену в матче с Сампдорией (0:0), а затем сыграл с первых минут против Кальяри и отличился голом (2:0). Позже Милан уже без участия Ибры обыграл СПАЛ в Кубке Италии (3:0).

"Ибрагимович доказывает себе, что он больше, чем просто символ или имя. Он – манна небесная", — цитирует тренера Милана Стефано Пьоли Football Italia.

"Это человек, который ненавидит проигрывать даже на тренировках, не говоря уже об официальных играх. Это очень качественный игрок, целеустремленный, и это передается другим игрокам. Ибра повысил уровень каждого в команде, ведь он злится, если кто-то действует не на максимуме".

Завтра (19 января) Милан сыграет против Удинезе. Игра начнется в 13:30 по киевскому времени.