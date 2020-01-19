Италия

Нападающий высказался о своей форме.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле прокомментировал поединок Серии А, в котором его команда легко обыграла Сампдорию (5:1).

"Мы хотели хорошо начать вторую половину сезона. Мы не должны недооценивать любого соперника, тем более что Сампдория была в хорошей форме".

"Наша цель — продолжать играть в том же духе и постараться выйти в Лигу чемпионов. Мы находимся в этой зоне всего семь-восемь туров, поэтому мы можем думать лишь о топ-4".

Также форвард, который уже забил 23 гола в 19 матчах Серии А, поделился мнением о рекорде Игуаина, забившего 36 голов в сезоне-2015/16.

"Только Гонсало добился этого рекорда, так что это сложно, но с такими одноклубниками, болельщиками и таким отношением к делу, я надеюсь, я продолжу забивать голы", — цитирует Иммобиле Sky Italia.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер Сампдории Клаудио Раньери.