Италия

Менеджер рассказал о работе на трансферном рынке в январе.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал срыв обмена Маттео Политано на Леонардо Спиннацолу, а также рассказал об адаптации Эшли Янга.

"Я принял техническое решение об обмене Политано на Спинаццолу. Это все, что я могу сказать. После этого произошли другие вещи, которые не входят в мою компетенцию. Маттео очень понравилась Рома, и он хотел остаться там".

"Янг только что прибыл, поэтому немыслимо предположить, что он поедет с нами в Лечче. Он начнет тренироваться, и мы будем работать с ним на следующей неделе перед Кальяри. В последнее время он мало играл в Премьер-лиге, поэтому потребуется немного времени, чтобы восстановить форму".

"Это самый трудный период сезона для тренера, потому что в газетах постоянно некоторые истории правдивы, а другие нет. Трансферное окно похоже на вирус, который мы должны сдерживать", — сказал Конте Sky Italia.

Ранее испанские СМИ сообщали, что в сферу интересов Интера вновь попал хавбек Реала Лука Модрич.