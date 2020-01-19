Италия

Менеджер прокомментировал неудачи неаполитанцев.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо дал свой комментарий после третьего кряду поражения команды в Серии А.

"Я поговорил с командой, и с вечера они решили пойти на тренировку. Это было их решение. Мы не можем недооценивать любую деталь. Нам нужно смотреть друг другу в глаза, оставаться вместе и говорить то, что нужно сказать".

"Мы должны найти решения, потому что того, что мы делаем сейчас, недостаточно".

"Это не только технический и тактический вопрос, но и ментальный. Я играл в футбол с действительно раздражающими людьми, но я всегда отдавал все то, что у меня было на поле", — сказал тренер Sky Sport Italia.

Напомним, в последнем матче Наполи проиграл дома Фиорентине, повторив антирекорд семилетней давности.