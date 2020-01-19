Подопечные Дженнаро Гаттузо уступили Фиорентине в матче чемпионата Италии.
Наполи, Getty Images
19 января 2020, 00:59
В поединке 20-го тура Серии А Наполи противостоял Фиорентине.
"Партенопеи" в очередной раз проиграли и ситуация в турнирной таблице продолжает ухудшаться.
Более того, Наполи повторил свой антирекорд 2012 года – три поражения подряд в Серии А. На этот раз неаполитанский клуб уступил Интеру, Лацио и той же Фиорентине.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Наполи – Фиорентина.
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