Италия

Подопечные Дженнаро Гаттузо уступили Фиорентине в матче чемпионата Италии.

В поединке 20-го тура Серии А Наполи противостоял Фиорентине.

"Партенопеи" в очередной раз проиграли и ситуация в турнирной таблице продолжает ухудшаться.

Более того, Наполи повторил свой антирекорд 2012 года – три поражения подряд в Серии А. На этот раз неаполитанский клуб уступил Интеру, Лацио и той же Фиорентине.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Наполи – Фиорентина.

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