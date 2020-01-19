Италия

Ребич принес победу "россонери" в компенсированное время.

В поединке 20-го тура Серии А Милан обыграл на своем поле Удинезе со счетом 3:2. Пропустив в начале поединка, "россонери" вышли вперед во втором тайме. "Зебры" сравняли счет на 85-й минуте, но в компенсированное время Анте Ребич забил второй гол и принес победу хозяевам.

Милан – Удинезе 3:2

Голы: Ребич, 48, 90+3, Тео, 71 – Ларсен, 6, Лазанья, 85.

Милан: Доннарумма –Конти, Кьер, Романьоли, Тео – Кастильехо (Крунич, 77), Кессье, Беннасер, Бонавентура (Ребич, 46) – Ибрагимович, Рафаэл Леау.

Удинезе: Муссо – Родриго Бекао, Трост-Эконг, Нюйтинк (Несторовски, 78) – Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Фофана, Сема (Тер Авес, 88) – Окака (Де Майо, 90+2), Лазанья.

Предупреждения: Беннасер, Конти, Пьоли, Ибрагимович – Сема.

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