Серия А: Брешия не сумела обыграть Кальяри, дебютный гол Борини за Верону

Италия

Завершились матчи 20-го тура чемпионата Италии.

Брешия и Кальяри сыграли в результативную ничью, а Болонья и Верона аналогично не сумели выявить победителя.

Брешия – Кальяри 2:2

Голы: Жоао Педро, 20, 68 (с пенальти) – Торрегросса, 27, 49

Брешия: Йоронен, Чансельор, Сабелли, Чистана, Мангравити, Ндой (Дессена, 46), Ромуло, Шпалек (Бьярнасон, 46), Тонали, Торрегросса, Доннарумма (Балотелли, 74)

Кальяри: Ольсен, Пеллегрини, Пизакане, Клаван, Фараго, Нандес (Черри, 89), Чигарини (Олива, 73), Рог (Ионицэ, 53), Жоао Педро, Наингголан, Симеоне

Предупреждения: Ндой, Торрегросса, Пизакане, Нандес, Тонали, Балотелли, Ионицэ, Пеллегрини

Удален: Балотелли, 81.

Болонья – Верона 1:1

Голы: Бани, 20 – Борини, 81

Болонья: Скорупски, Бани, Ларангейра, Томиясу, Мбайе, Домингес (Пас, 69), Сориано, Орсолини, Схаутен (Поли, 69), Сансоне (Барроу, 63), Сантандер

Верона: Сильвестри, Кумбула (Давидович, 25), Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Борини, 62), Пессина, Лазович, Дзакканьи, Ди Кармине (Паццини, 90)

Предупреждения: Амрабат, Дзакканьи, Сансоне, Бани, Схаутен, Мбайе, Поли

Удален: Бани, 66.