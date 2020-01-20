Италия

Неаполитанский клуб приобрел защитника Вероны Амира Ррахмани.

Наполи оформил трансфер 25-летнего футболиста Вероны Амира Ррахмани, передает официальный сайт Наполи. При этом остаток нынешнего сезона защитник проведет в составе "желто-синих" в качестве аренды.

Детали соглашения не раскрываются, но сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщал о пятилетнем контракте для Ррахмани. Игрок обошелся неаполитанцам в 14 млн евро.

В нынешнем сезоне защитник сборной Косово провел 20 матчей во всех турнирах за Верону.

Это уже не первый трансфер Наполи нынешней зимой. Ранее "партенопеи" подписали полузащитника Лейпцига Диего Демме и хавбека Сельты Станислава Лоботку.