Италия

Бергамаски умудрились проиграть последней команде чемпионата, ведя по ходу матча.

Аталанта в 20 туре Серии А принимала на своем поле СПАЛ. Руслан Малиновский остался на скамье запасных.

Хозяева смогли открыть счет на исходе трети тайма благодаря точному удару Йосипа Иличича.

Тем не менее, СПАЛ смог собраться с силами в начале второго тайма. Петанья сравнял счет, а Валоти вывел гостей вперед.

Бергамаски так и не смогли перевернуть ход поединка, а финальный свисток зафиксировал победу СПАЛа, которая позволила им подняться с последнего места.

Аталанта — СПАЛ 1:2

Голы: Иличич, 16 — Петанья, 54, Валоти, 60

Аталанта: Спортьелло — Толои, Кальдара (Муриэль, 66), Паломино — Фрелер (Джимсити, 46), Де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес (Малиновский, 59) — Сапата, Иличич

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Игор — Стрефецца, Валоти (Вальдифиори, 78), Миссироли, Дабо, Реца (Томович, 85) — Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья

Предупреждения: Де Роон, Паломино — Валоти, Викари, Ди Франческо