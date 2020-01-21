Бельгиец не планирует менять команду в будущем.
Дрис Мертенс, getty images
21 января 2020, 06:50
Нападающий Наполи Дрис Мертенс намерен сесть за стол переговоров с руководством, чтобы обсудить свой новый контракт, сообщает Sky Sport Italia.
Напомним, действующее соглашение 32-летнего бельгийского футболиста истекает в конце нынешнего сезона, а сам игрок уже попал в сферу интересов многих клубов.
По данным источника, Мертенс, который защищает цвета неаполитанцев с 2013-го года, передумал уходить их команды и хочет продлить договор.
Ранее сообщалось, что руководство Ромы хочет пригласить бельгийца в свою команду летом в статусе свободного агента.