Италия

Похоже, нигериец укрепит ряды итальянской команды.

Как сообщает Sky Italia, крайний полузащитник Челси Виктор Мозес вскоре подпишет арендное соглашение с Интером.

По данным источника, уже сегодня, 21 января, нигерийский футболист прибудет в Италию, чтобы пройти медосмотр и остаться в миланском клубе до конца сезона.

Отмечается, что "нерадзурри" получал право выкупа футболиста в размере 8,5 миллионов евро. Последний год Мозес провел в аренде в Фенербахче.

Ранее главный тренер Челси Фрэнк Лампард подтвердил, что вингер вернулся в расположение клуба, чтобы вновь уйти в аренду.