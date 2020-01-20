Англия

Однако тренер Челси Фрэнк Лампард не сказал куда именно перейдет нигериец.

Фрэнк Лампард сказал, что Челси прервал аренду Виктора Мозеса в Фенербахче, но не рассчитывает на него в будущем.

"Мозес действительно вернулся из аренды в Фенербахче и отправится куда-то еще, – сказал тренер Челси на предматчевой пресс-конференции накануне матча против Арсенала. – Куда именно — пока сказать не могу, переговоры еще ведутся".

Ранее сообщалось, что нигерийцем интересуется Интер, который готов арендовать его с правом выкупа за 10 миллионов евро.

29-летний вингер ранее выступал за Кристал Пэлас (69 матчей во всех турнирах, 11 голов), Уиган (80, 9), Челси (128, 18), Ливерпуль (аренда, 22, 2), Сток Сити (аренда, 23, 4), Вест Хэм (аренда, 26, 2) и Фенербахче (аренда, 23, 5).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.